Süper Lig'de Alanyaspor ile Giresunspor yenişemedi!

02 Ekim 2022 Pazar, 16:53

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Alanya Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Giresunspor, 3. dakikada Serginho'nun direkt kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Alanyaspor'un ise 10. dakikada Efecan ile bulduğu gol VAR kontrolünün ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Giresunspor, 65. dakikada Görkem Sağlam'ın penaltı golüyle öne geçti.

Alanyaspor, 81. dakikada Jure Balkovec'in golüyle eşitliği sağladı.

Giresunspor'u konuk ettiği son 4 resmi maçı kaybetmeyen Alanyaspor, puanını 9'a yükseltti. Ligde galibiyet hasreti 4 maça çıkan Giresunspor ise puanını 8 yaptı.

Alanyaspor, gelecek hafta Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Giresunspor ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.