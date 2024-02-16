Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 4 haftalık program açıkladı. Beşiktaş - Galatasaray ve Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmalarının tarihleri belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 15:57
Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
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Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. hafta programları açıklandı.

Açıklanan programa göre, Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi 3 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

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Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması ise 17 Mart Pazar saat 20.30'da başlayacak.

İşte haftaların programları:


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