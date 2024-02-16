Kadro TFF'ye bildirildi: Fenerbahçe'de Ryan Kent'in lisansı askıya alındı

Fenerbahçe, TFF'ye bildirdiği oyuncu listesinde Ryan Kent'e yer vermedi. Sarı lacivertli ekipte, Kent'in yanı sıra Luan Peres de kadroda yer almadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 13:37
Kadro TFF'ye bildirildi: Fenerbahçe'de Ryan Kent'in lisansı askıya alındı
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16 yabancı futbolcusu bulunan Fenerbahçe'de yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belli oldu.

14 yabancı bildirilen listede, sakatlığı sebebiyle sezon başında da lisansı çıkarılmayan Luan Peres'in dışında İngiliz oyuncu Ryan Kent de yer almadı.

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Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği listede yer alan yabancı isimler şu şekilde oluştu: 

Dominik Livakovic

Bright Osayi-Samuel

Jayden Oosterwolde

Rodrigo Becao

Alexander Djiku

Leonardo Bonucci

Rade Krunic

Fred

Sebastian Szymanski

Miha Zajc

Dusan Tadic

Joshua King

Edin Dzeko

Michy Batshuayi


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