Kadro TFF'ye bildirildi: Fenerbahçe'de Ryan Kent'in lisansı askıya alındı
Fenerbahçe, TFF'ye bildirdiği oyuncu listesinde Ryan Kent'e yer vermedi. Sarı lacivertli ekipte, Kent'in yanı sıra Luan Peres de kadroda yer almadı.
16 yabancı futbolcusu bulunan Fenerbahçe'de yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belli oldu.
14 yabancı bildirilen listede, sakatlığı sebebiyle sezon başında da lisansı çıkarılmayan Luan Peres'in dışında İngiliz oyuncu Ryan Kent de yer almadı.
Göz Atın
Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği listede yer alan yabancı isimler şu şekilde oluştu:
Dominik Livakovic
Bright Osayi-Samuel
Jayden Oosterwolde
Rodrigo Becao
Alexander Djiku
Leonardo Bonucci
Rade Krunic
Fred
Sebastian Szymanski
Miha Zajc
Dusan Tadic
Joshua King
Edin Dzeko
Michy Batshuayi
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