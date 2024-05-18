Süper Lig'de küme düşme hattında kritik hafta!

Yayınlanma: 18.05.2024 - 11:16

Güncelleme: 18.05.2024 - 11:16

Süper Lig'de 37. hafta bugün oynanacak maçlarla devam edecek.

İstanbulspor'un bir alt lige düşmesi 33. haftada kesinleşirken, düşecek son 3 takım henüz belli olmadı.

36 puanı bulunan Siltaş Yapı Pendikspor 19'uncu, 37 puanı bulunan ekiplerden Atakaş Hatayspor 18'inci, VavaCars Fatih Karagümrük de 17'nci sırada yer alıyor.

16'ncı sıradaki Gaziantep FK'nin 38, 15'inci MKE Ankaragücü'nün 39, 14'üncü TÜMOSAN Konyaspor'un 40, 13'üncü Mondihome Kayserispor'un da 41 puanı bulunuyor.

Düşme hattındaki ekiplerden Atakaş Hatayspor, Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

19'uncu sıradaki Siltaş Yapı Pendikspor, 15'inci sıradaki MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Düşme hattındaki bir diğer ekip VavaCars Fatih Karagümrük, 1 puan üzerinde 16'ncı sırada bulunan Gaziantep FK'ye konuk olacak.

Fenerbahçe ve Yılport Samsunspor maçlarından 4 puan alan TÜMOSAN Konyaspor, bir sıra üzerinde yer alan Mondihome Kayserispor'la Kayseri'de karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de günün programı

19.00: Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Tüpraş)

19.00: MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor (Eryaman)

19.00: Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

19.00: Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00: Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük (Kalyon)

19.00: RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00: Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)