Süper Lig'de maçlar 19 farklı statta oynanacak

02 Ağustos 2022 Salı, 12:34

5 Ağustos'ta İstanbulspor ve Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak olan Süper Lig'in yeni sezonuna 19 farklı stat ev sahipliği yapacak.

Süper Lig'de mücadele edecek 19 ekip, müsabakalarını 19 farklı statta oynayacak. Yeni sezonda lig müsabakaları 11 farklı şehirdeki statlarda oynanacak. Süper Lig'de İstanbul'dan 8, Antalya'dan 2, Adana, Ankara, Gaziantep, Giresun, Hatay, Kayseri, Konya, Sivas ve Trabzon'dan da birer takım mücadele edecek.

SEYİRCİ SAYISI EN YÜKSEK STATLAR

Süper Lig'de en fazla seyirci kapasitesine sahip statlarda listenin başında VavaCars Fatih Karagümrük'ün iç saha maçlarını oynayacağı Atatürk Olimpiyat Stadı geliyor.

Türkiye'nin en fazla seyirci kapasiteli tesisi konumundaki Atatürk Olimpiyat Stadı seyirciler için 74 bin 753 koltuğa sahip.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nı hemen ardından Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı Nef Stadı takip ediyor. Sarı-kırmızılı takımın evi olan stadın kapasitesi 52 bin 223 kişi.

Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı Ülker Stadı da 47 bin 834 koltuğuyla beraber en yüksek kapasiteye sahip üçüncü stadyum oldu.

EN AZ KAPASİTELİ STADYUMLAR

Yeni sezon maçlarının oynanacağı yerler arasında Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı en az koltuğa sahip stat konumunda.

Ligin yeni ekibi Ümraniyespor'un ev sahipliğini yapan stadın 3 bin 513 kişilik kapasitesi bulunuyor.

Süper Lig'e bu sezon yükselen İstanbulspor da maçlarını 4 bin 488 kişi kapasiteli Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynayacak.

Ümraniyespor ile İstanbulspor'un maçlarına ev sahipliği yapacak statların Süper Lig kriterlerini karşılaması için çalışmalar devam ediyor. İki takım da çalışmalar tamamlanana kadar rakiplerini Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırlayacak.

MODERN STATLAR

Süper Lig maçları son yıllarda inşa edilen veya yenilenen toplam 575 bin 818 kapasiteye sahip modern statlarda oynanacak.

İstanbul'daki Nef Stadı, Vodafone Park, Başakşehir Fatih Terim Stadı ve Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı, Trabzon'daki Medical Park Stadı, Ankara'daki Eryaman Stadı, Sivas 4 Eylül Stadı, Yeni Adana Stadı, Yeni Hatay Stadı, Giresun'daki Çotanak Spor Kompleksi, Gaziantep'teki Kalyon Stadı, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı, Antalya Stadı, Alanya Oba Stadı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı 2009 yılı sonrasında açılan modern spor tesisleri olarak karşımıza çıkıyor.

İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı, Ülker Stadı ve Recep Tayyip Erdoğan Stadı son yıllarda yapılan yenileme çalışmalarının ardından Türk futboluna hizmetlerine devam ediyor.