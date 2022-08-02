Trabzonspor kuruluşunun 55. yılını kutluyor
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, kuruluşunun 55. yaşını sosyal medyada paylaşılan bir videoyla kutladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, kuruluşunun 55. yılını sosyal medya için yapılan videoyla kutladı.
Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesabından, "Trabzon sahilinde gözler ufuk çizgisine bakar. Denizin gökyüzüyle birleştiği o çizgidedir; umutlar, hayaller... Biz bu kentte ufuk çizgisine sevdalıyız. Kalbimiz hep bordo mavi... Şampiyon kulübümüzün kuruluşunun 55. yılı kutlu olsun!" notunu düşerek video paylaşımı yaptı.
Trabzon sahilinde gözler ufuk çizgisine bakar. Denizin gökyüzüyle birleştiği o çizgidedir; umutlar, hayaller... Biz bu kentte ufuk çizgisine sevdalıyız. Kalbimiz hep bordo mavi...— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 1, 2022
Şampiyon kulübümüzün kuruluşunun 55. yılı kutlu olsun!#Trabzonspor55Yaşında pic.twitter.com/CiSy9rM8fc
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