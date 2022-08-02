Trabzonspor kuruluşunun 55. yılını kutluyor

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, kuruluşunun 55. yaşını sosyal medyada paylaşılan bir videoyla kutladı.

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2022 Salı, 09:12
Trabzonspor kuruluşunun 55. yılını kutluyor
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, kuruluşunun 55. yılını sosyal medya için yapılan videoyla kutladı.

Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesabından, "Trabzon sahilinde gözler ufuk çizgisine bakar. Denizin gökyüzüyle birleştiği o çizgidedir; umutlar, hayaller... Biz bu kentte ufuk çizgisine sevdalıyız. Kalbimiz hep bordo mavi... Şampiyon kulübümüzün kuruluşunun 55. yılı kutlu olsun!" notunu düşerek video paylaşımı yaptı.


Spor Toto Süper Lig trabzonspor trabzon

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler