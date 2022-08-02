Trabzonspor kuruluşunun 55. yılını kutluyor

02 Ağustos 2022 Salı, 09:12

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, kuruluşunun 55. yılını sosyal medya için yapılan videoyla kutladı.

Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesabından, "Trabzon sahilinde gözler ufuk çizgisine bakar. Denizin gökyüzüyle birleştiği o çizgidedir; umutlar, hayaller... Biz bu kentte ufuk çizgisine sevdalıyız. Kalbimiz hep bordo mavi... Şampiyon kulübümüzün kuruluşunun 55. yılı kutlu olsun!" notunu düşerek video paylaşımı yaptı.