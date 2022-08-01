Konyaspor, Vaduz maçının hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Perşembe günü deplasmanda Vaduz ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 22:38
Konyaspor, Vaduz maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Arabam.com Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Lihtenştayn temsilcisi Vaduz ile 4 Ağustos Perşembe günü yapacağı ilk maçın hazırlıklarına devam etti.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve core çalışmasıyla başladı.

Daha sonra topla oyun ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.


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