Konyaspor, Vaduz maçının hazırlıklarını sürdürdü

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 22:38

Arabam.com Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Lihtenştayn temsilcisi Vaduz ile 4 Ağustos Perşembe günü yapacağı ilk maçın hazırlıklarına devam etti.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve core çalışmasıyla başladı.

Daha sonra topla oyun ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.