Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori...
Süper Lig'de 20. haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi.
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Süper Lig'de 20. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları da güncellendi.
iddaa risk yönetimi, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'yi favori gösterdi. Sarı-lacivertli takıma 1.75 oran verildi.
Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2 puan geriden takip eden Galatasaray'ın oranı ise 1.80 olarak belirlendi.
Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisinde kalan Beşiktaş ve Trabzonspor'a 50.00 oran verildi.
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