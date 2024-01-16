Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori...

Yayınlanma: 16.01.2024 - 19:30

Güncelleme: 16.01.2024 - 19:30

Süper Lig'de 20. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları da güncellendi.

iddaa risk yönetimi, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'yi favori gösterdi. Sarı-lacivertli takıma 1.75 oran verildi.

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2 puan geriden takip eden Galatasaray'ın oranı ise 1.80 olarak belirlendi.

Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisinde kalan Beşiktaş ve Trabzonspor'a 50.00 oran verildi.