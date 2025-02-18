Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım...
Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu. Ligde lider durumda bulunan Galatasaray'a 1.13 oran belirlendi.
Süper Lig'de 24. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi.
Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray, şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi. Galatasaray'a 1.13 oran belirlendi.
Ligde Galatasaray'ın en yakın takipçisi konumunda bulunan Fenerbahçe'ye ise 3.20 oran verildi.
Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arkasında üçüncü sırada yer alan Samsunspor'un şampiyonluğuna 300 oran belirlendi.
Ligde bu sezon zirveden uzak kalan Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı ise 700.
Etiketler: #Trendyol Süper Lig #galatasaray #fenerbahçe
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