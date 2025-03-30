Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
Süper Lig'de 29. hafta bir maç dışında tamamlandı. Süper Lig'de geride kalan 8 maçın ardından şampiyonluk oranları da güncellendi. Galatasaray'a 1.23, Fenerbahçe'ye ise 3.55 oran belirlendi.
Süper Lig'in 29. haftası Eyüpspor - Başakşehir maçı dışında tamamlandı. Ligde geride kalan maçların ardından şampiyonluk oranları değişti.
Cuma günü Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 4-2'lik galibiyetle ayrıldı ve puanını 65'e yükseltti. Fenerbahçe, gelecek hafta Trabzonspor'u mağlup etmesi halinde Galatasaray ile maç sayısını eşitleyecek ve puan farkını 3'e düşürecek. (Galatasaray ligde gelecek haftayı BAY geçecek.)
Cumartesi günü Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 kaybeden Galatasaray ise 71 puanda kaldı.
Süper Lig'de alınan bu sonuçların ardından şampiyonluk oranları da değişti.
Süper Lig'de lider Galatasaray'ın şampiyonluğuna 1.23 oran verildi. Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı ise 3.55 olarak belirlendi.
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