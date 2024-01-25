Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 3 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2024 - 20:03
Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Abone Ol google-news

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 3 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında dün oynanan maçlardaki çeşitli ihlallerden dolayı Fenerbahçe, RAMS Başakşehir ve Gaziantep FK'yi disipline verdi.


TFF haberleri PFDK haberleri Trendyol Süper Lig haberleri

En Çok Okunan Haberler