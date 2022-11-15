Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Bitexen Girasunspor, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor'un, çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.
Adana Demirsporlu futbolcu Younes Belhanda ile Yukatel Kayserispor görevlileri Ferhat Kök, Emel Karkuş, Oğuz Korkmaz, Abdullah Tükenmez ve Esra Toybıyık'ın da disipline gönderildikleri kaydedildi.
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