Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.04.2025 - 18:09

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre; Reeder Samsunspor, Galatasaray, Göztepe, Beşiktaş, Rams Başakşehir, Bellona Kayserispor, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor kulüpleri çeşitli sebeplerle disipline sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'yı da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları gerekçesiyle PFDK'ye gönderdi.


Etiketler: #TFF #PFDK #Trendyol Süper Lig
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