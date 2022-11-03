Süper Lig'in 3 Fransızı Dünya Kupası'nda forma bekliyor

03 Kasım 2022 Perşembe, 08:28

Sakatlıklarla boğuşan Fransa Milli Takımı'nda sağ bek pozisyonu için Dünya Kupası kadrosuna dahil olabilecek Türkiye'den 3 isim forma şansı bekliyor.

Sporx'in haberine göre, Galatasaray'ın her iki sağ beki Leo Dubois ile Sacha Boey'in yanı sıra Beşiktaşlı Valentin Rosier de 'Mavi' formayi giyebilmek için kadronun açıklanacağı 9 Kasım'ı beklemeye koyuldu.

DUBOIS: "TAMAMEN ODAKLANDIM", ROSIER: "HAYALİM"

Geçirdiği sakatlıklar ve formsuz dönem nedeniyle kadrodan uzak kalan ancak yeniden şans bulacağına inanan Dubois yaptığı açıklamada, "O gün ben de televizyon karşısında olacağım. Tamamen performansıma odaklanmış durumdayım. Yeniden Milli formayı giyebilmek için her gün sakince çalışmalarımı sürdürüyorum" diye konuştu.

Valentin Rosier ise Fransa formasının çocukluk hayali olduğunu söyleyerek, "Fransa Milli Takımı için bir şansım var mı bilmiyorum ama kesin olan şu ki bu benim çocukluk hayalim. Hayallerimden birisi futbolcu olmaktı, ikincisi de Fransa Milli Takımı'nda forma giymekti. Bunu çok düşünmüyorum ama çok istediğimi biliyorum. Şu anda çalışarak değerimi göstermem gerekiyor. Umarım bir gün gerçek olur." diye konuştu.

DUBOIS, ROSIER VE BOEY'İN MİLLİ TAKIM KARİYERLERİ

Geçmiş dönemde Fransa Milli Takımı'nın formasını 13 kez giyen ve son Avrupa Şampiyonası ile Uluslar Ligi'nde kadroya alınan Leo Dubois 23 kişilik kadroya en yakın isim olarak göze çarpıyor.

Beşiktaşlı Valentine Rosier de Fransa U21 takımına toplam 7 maçta forma giyne şansı elde etmiş, Sacha Boey ise 1'er kez Fransa U17, U18 ve U19 yaş kategorilerinde forma şansı bulmuştu.

Sakatlıklar nedeniyle Fransa kadrosunda savunmanın sağında yer alabilecek sadece Benjamin Pavard bulunuyor.

FRANSA'NIN SAKAT OYUNCULARI

Teknik direktör Didier Deschamps'ı kara kara düşündüren en önemli konu Dünya Kupası'nda sakatlığı nedeniyle oynayamayacak olan isimler.

Daha önceden sakatlıkları nedeniyle Katar'a gidemeyeceği açıklanan Pogba, Kante, Maignan, Varane'nin yanı sıra sakatlıkları süren Kounde, Lucas Hernandez gibi isimler bulunuyor.