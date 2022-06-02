Süper Lig'in son bileti İstanbulspor'un

02 Haziran 2022 Perşembe, 22:10

Spor Toto 1. Lig playoff final maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı İstanbulspor 2-1'lik skorla kazandı.

İstanbulspor, 33. dakikada İbrahim Yılmaz'ın golüyle öne geçti.

Bandırmaspor, VAR uyarısı üzerine penaltı kazandı. 45+3. dakikada Philippe Paulin Keny'nin penaltı golüyle skoru eşitledi.

VAR bu kez İstanbulspor'un işine yaradı ve sarı siyahlılar penaltı kazandı. İbrahim Yılmaz, 45+9. dakikada penaltı noktasından ikinci golünü attı ve final maçını takımına kazandırdı.

Bandırmaspor'un 66. dakikada Alpay ile bulduğu gol ise VAR uyarısıyla iptal edildi. Maçın hakemi Halil Umut Meler, pozisyonu izledikten sonra Beykan'un faul yaptığı kararını verdi.

Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de yer alacak olan İstanbulspor, 2004/05'ten sonra ilk kez en üst ligde boy gösterecek.

Bandırmaspor ise tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme fırsatını değerlendiremedi.

8 İSTANBUL TAKIMI

Gelecek sezon 19 takımın mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig'de 8 İstanbul takımı olacak.

İstanbul'dan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa, Ümraniyespor ve İstanbulspor Süper Lig'de olacak.