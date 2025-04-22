Süper Lig'in yeni ekibinden 2 imza birden!
Trendyol 1. Lig'de Fatih Karagümrük'ün deplasmanda Boluspor'a yenilmesinin ardından Süper Lig'e yükselmesi kesinleşen Kocaelispor'da yeni sezon öncesinde iç transferde imzalar atıldı.
Kocaelispor'dan yapılan açıklamada Ryan Mendes ve Oğulcan Çağlayan'ın kontratındaki uzatma opsiyonunun kullanıldığı belirtildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Ryan Mendes'in sözleşmesinde yer alan uzatım opsiyonu kulübümüz tarafından kullanılmış olup, futbolcumuzun sözleşmesi 2025-2026 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır" denildi.
Sezon başında Fatih Karagümrük'ten Kocaelispor'a imza atan Ryan Mendes, 32 maçta süre alırken 11 gol ve 8 asist kaydetti.
Mendes, Türkiye'de daha önce Kayserispor'da da oynamıştı. 35 yaşındaki futbolcu kariyerinde Le Havre, Lille, Nottingham Forest, Sharjah ve Al-Nasr formalarını giydi.
OĞULCAN ÇAĞLAYAN İLE DE UZATILDI
Kulüpten Oğulcan Çağlayan için yapılan açıklamada ise, "Futbolcumuz Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesinde yer alan uzatım opsiyonu kulübümüz tarafından kullanılmış olup, futbolcumuzun sözleşmesi 2025-2026 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır" denildi.
Bu sezon Kocaelispor formasıyla 36 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 18 gol ve 8 asist kaydetti. Oğulcan Çağlayan, sezon başında Kasımpaşa'dan Kocaelispor'a transfer olmuştu.
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