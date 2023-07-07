Süper Lig'in yeni sezonunda kullanılacak top tanıtıldı
Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 sezonunda kullanılacak topu tanıttı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2023-2024 sezonunda kullanılacak topu tanıttı.
TFF ile Puma arasındaki iş birliğin ardından 2023-2024 futbol sezonunun resmi topu Puma Orbita modeli oldu.
Yeni sezonda Süper Lig dışında; 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Turkcell Süper Kupa ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde oynanacak tüm müsabakaların da resmi futbol topu oldu.
Karşınızda, Süper Lig 2023/24 Sezonu’nun Türkiye’ye özel resmi topu, PUMA ORBITA. Tasarımıyla bu toprakların geçmişine pas atan ORBITA, geleneksel Türk çini sanatında kullanılan motiflerden ilham alıyor. Bu topun arkasında biz varız, Türkiye var. #ForeverFaster pic.twitter.com/qFy1LzCO4t— TFF (@TFF_Org) July 7, 2023
Yeni sezonda kullanılacak topun, Türkiye liglerine özgü özel desen kullanımı bir ilk olma özelliğini taşıyor. Topun üzerindeki geometrik desenler, geleneksel Türk çini sanatında kullanılan motiflerden ilham alıyor. Desenlerin oluşturduğu şekil, aynı zamanda geleneksel sema gösterilerinde ortaya çıkan estetik hareket düzenini sembolize ediyor. "FIFA Quality Pro" statüsünü taşıyan topun son model teknoloji ile tasarlanan ideal küre formu, maç boyunca biçimini koruyor ve sıvı emiliminin azalmasını destekliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Sabahın köründe ekonomik darbe!'
- AKP zam oldu yağıyor!
- Mehmet Şimşek'ten acı reçete
- Mahkemeden tazminat kararı!
- Hablemitoğlu cinayeti sanığı Bozkır firar etti!
- İspanyol devi, Arda Güler'i resmen açıkladı
- İktidar ortakları emekli maaş zammını değerlendirdi
- 'Refah payı verilecek olsa bile...'
- Fenerbahçe'den Milli Takımlar hesabına flaş gönderme!
- CHP'de 6 il ve 1 ilçe başkanının görevine son verildi