Superbike Şampiyonası'nın 2024 takvimi açıklandı
Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2024 sezonunun ön takvimi belli oldu.
Dünyanın en çok takip edilen motorsporları organizasyonlarından Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2024 sezonunun ön takvimi belli oldu.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 12 etaptan oluşacak şampiyona, 23-25 Şubat 2024 tarihlerinde Avustralya'da başlayacak ve 11-13 Ekim'de İspanya'da son bulacak.
Şampiyonaya gelecek sezon, Uluslararası Motosiklet Federasyonundan (FIM) onay alınması halinde iki yeni pist dahil olacak. Macaristan'ın Balaton Park Pisti ile İtalya'nın Cremona Pisti, motorseverlerin şampiyonada yeni durakları arasına girecek.
Dünya Superbike Şampiyonası'nın planlanan 2024 takvimi şöyle:
23-25 Şubat: Phillip Adası / Avustralya
22-24 Mart: Barcelona-Katalonya / İspanya
19-21 Nisan: Assen / Hollanda
14-16 Haziran: Misano / İtalya
12-14 Temmuz: Donington Park / İngiltere
19-21 Temmuz: Autodrom Most / Çekya
9-11 Ağustos: Algarve / Portekiz
23-25 Ağustos: Balaton Park / Macaristan
6-8 Eylül: Nevers Magny-Cours / Fransa
20-22 Eylül: Cremona / İtalya
27-29 Eylül: Aragon / İspanya
11-13 Ekim: Jerez – Angel Nieto / İspanya
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