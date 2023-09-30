Süpermoto Şampiyonası başladı

Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları İzmir'de başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2023 - 15:02
Süpermoto Şampiyonası başladı
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Motorsporlarında 2023 Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları, sıralama antrenmanlarıyla İzmir'de başladı.

İzmir Park Yarış Pisti'nde 96 sporcunun katıldığı 1. ayak mücadelesinde ilk gün iki sıralama antrenmanı gerçekleştirilecek. Organizasyon yapılacak yarışlarla tamamlanacak.

Katılımcılar, pist şampiyonasında 1000 cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C), SS300, Open500, 125 SP kategorilerinin yanı sıra Yamaha R25 Kadınlar Kupası'nda, Süpermoto'da ise 50cc, 65cc, 85cc, S3, senior ve open kategorilerinde mücadele edecek.


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Süpermoto Şampiyonası Motor Sporları

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