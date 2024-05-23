Sürpriz isim listede: Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi belli oldu

Yayınlanma: 23.05.2024 - 16:31

Güncelleme: 23.05.2024 - 17:06

Yeniden aday olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, adaylık toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Koç, 9 Haziran'daki kongre öncesi yeni yönetim kurulu listesini açıkladı. Koç'un listesinde Acun Ilıcalı da yer aldı.

Selahattin Baki, İlker Dinçay, Ömer Okan ve Can Gebetaş ise yeni yönetim kurulunda yer almadı.

Ali Koç'un açıklamaları:

"Başarılarımızla da hatalarımızla da tamamıyla yüzleştik. Hedeflerimizin henüz amaçladığımız düzeye gelmediğinin farkındayız. Tüm süreci analiz ettik, karşıdan bir gözle kendimizi kritik ettik. İlk dönemimizde Futbol takımımızda doğru yapmadığımız olmuştur. Transfer tercihlerimizle, hoca tercihlerimizle bizi sorgulayabilirsiniz. Açık yüreklilikle söylüyorum ki geçmişte yaşananlardan çok şey öğrendik, neler yapılması gerektiğini bugün çok çok daha iyi görüyoruz."

"BU KADAR KÖTÜ OLACAĞINI BEKLEMİYORDUK"

"Gelir gelmez ekonomik duruma baktık. yi olmadığını bekliyorduk ama bu kadar kötü olacağını beklemiyorduk. Onlar da bu duruma tam hakim değillerdi. Kimse bir kulübün finansal durumunu bu hale getirmez. UEFA'nın 2018 yayınladığı raporda Avrupa'da batmaya en yakın kulüp olarak Fenerbahçe belirtiliyor."

"Biz bırakırken 3.5 milyar küsür borç vardı, şimdi 11'e geldi diyorlar. Bunu bu şeklde ifade etmek, muhasebe ve finans konularına çok uzak olan insanların yapacağı şey. 31 Mayıs 2018'de 3 milyar 180 milyon TL olan borcumuz, 29 Şubat 2024 itibariyle 23 milyar 650 milyon TL'ye geliyor. Hangi kurdan bakarsak bakalım Fenerbahçe'nin borcu yarı yarıya inmiştir."

"Finansal olarak batma noktasından aldığımız bu kulübü adeta canla başla çalıştık. Finansal bağımsızlığımızın temellerini atarken sportif anlamda hiçbir branşta rekabetten ödün vermedik."

"Bankalar Birliği anlaşmasından dolayı gelirlerimizin brütten yüzde 50'si bankalara gittiği için yarattığımız ekonomiden bu sezonu sürdürmüye çalıştık. 6 yıl boşa gitti diyenlere bunu hatırlatmak istedim."

"Finansal daha sağlıklı ve yönetilebilir hale getirdik. Yeni gelir kalemleri yaratarak ekonomi büyüttük. Her türlü ekonomik sıkıntıya rağmen takım ve olimpik sporlarda istikrarlı bir başarı yakaladık."

"HEP ENGELLENDİK"

"İlk dönemimizde muhtelif sebeplerden kaynaklı hatalarımız ve yanlış kararlarımız oldu. Sistem tarafından giyotinden geçirilmeseydik şampiyonluğa ulaşabilme şansımız vardı. Hep engellendik. Son 2 sezonda yapılan hatalardan arınmış, transfer başarısı sağlamış, tüm sistematik engellere rağmen tarihin en iyi kadrolarını kurduk."

"Futbolda başarılı bir istikrar sağladığımz aşikardır ve geleceğe ümitle bakmamızı sağlamıştır. Son 10 sene ve 5 senenin toplam puan tablolarına baktığımızda bu söylem net şekilde doğrulanmaktadır. Fenerbahçe bu tablolarda hep zirvede olmuş ve şampiyon olması hep engellenmiştir."

"Kulübümüzü aldığımız noktadan bugünkü noktaya getirmek için canla başla mücadele ettik. Başkan adayı olmamın ana nedenlerinden biri başladığımız bu dönüşümü tamamlayarak Fenerbahçe'yi hem mali hem de sportif açıdan hedeflediğimiz noktaya getirmektir."

"BİR İSYANIN, BİR MÜCADELENİN DIŞA VURUMUDUR"

"'Ali Koç varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar' söyleminin arkasında seçim stratejisi hazırlayanlara iki lafım var. Adaylık kararı alma nedenlerimden biri budur. 2 televizyon programında bu ifadeleri kullandım. Bu kesinlikle umutsuzluk ve teslimiyet ifadesi değildir. Bu sözler tam tersine bir isyanın, bir mücadelenin dışa vurumudur. Türkiye'de futbolu istediği gibi dizayn etmek isteyenlere bir mesajdı. Fenerbahçe sistematik bir şekilde yoğun saldırılara maruz kalmış ve kalmaya devam etmektedir."

"Yönetime geldiğimizden beri futbolun yapısal sorunu çözülsün diye çalışmalar başlattık. Ancak böyle bir ortam olmadığını gördük. İyi niyetli yaklaşımıza rağmen biz hep ötekileştirildik. Amacımız sadece Fenerbahçe'yi değil, bu düzenden rahatsız olan kulüplerimizle Türk futbolunu daha iyiye taşımaktır. Bir mücadele başlattık ve bunu sonuna kadar götürmekte kararlıyız."

"Sizlerin karşısına yeniden aday olarak çıkmamın bir diğer sebebi haksızlığı ve adaletsizliği norm haline getirmiş sisteme karşı mücadelemizi sonuna kadar götürmektir. Biz direnirsek futboldan sonunda adil ve temiz ortamı sağlamış olacağız. Bunu eninde sonunda sağlayacağız."

"En büyük hedefimiz Fenerbahçe futbol takımımızın şampiyonluk yaşamasıdır. İstanbulspor karşısında galibiyet alırsak 99 puanla rekor bir puanla tamamlayacağız. Biz bu başarıyı elde edince bu sezon her haftası başka skandal olan, hakem skandallarıyla bir ligle karşılaştık. Normal bir lig olsa, hepimiz çok heyecanlı olurduk. Allah'tan ümit kesilmez. İnşallah bu başarı kupayla taçlanır."

"Bu sezon çok güçlü olan takımımıza yapacağımız takviyelerle şampiyoluk yarışını domine edecek bir takım kuracağız. Öyle bir takım kuracağız ki benim size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak."

Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi şu şekilde: