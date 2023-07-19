Suudi Arabistan'ın son yolcusu Alex Telles!
İngiliz devi Manchester United ile yollarını ayıracak olan Alex Telles, Suudi Arabistan'a transfer olmaya hazırlanıyor.
Bir dönem Galatasaray forması giyen 30 yaşındaki sol bek Alex Telles, Manchester United kulübünden ayrılmaya hazırlanıyor. İngiliz devinde kadroda düşünülmeyen Telles, Suudi Arabistan yolcusu.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Alex Telles'i kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, bu transfer için Manchester United ile her konuda anlaştı. Suudi ekibinin Alex Telles ile de yüksek oranda anlaştığı ifade edilirken Brezilyalı oyuncuyu kısa süre içerisinde kadrosuna katacağı aktarıldı.
Öte yandan FIFA, geçtiğimiz günlerde Suudi ekibi Al Nassr'a, Leicester City'den 2018 yılında kadrosuna kattığı Nijeryalı oyuncu Ahmed Musa'nın transferinden kalan 390 bin sterlin borcu nedeniyle transfer yasağı cezası uygulamıştı.
Suudi ekibinin Alex Telles transferini gerçekleştirebilmesi için aldığı cezadan kurtulması gerekiyor.
Al-Nassr, Demir Grup Sivasspor forması giyen Ahmed Musa'ya geçmiş borcunu öderse aldığı ceza kalkacak ve yeni transferlerini kadroya ekleyebilecek.
Manchester ekibinden geçtiğimiz sezon Sevilla'ya kiralanan Alex Telles 38 karşılaşmada 3 asistlik performans sergilemişti.
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