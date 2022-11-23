Suudi Arabistanlı Yasser Al-Shahrani ameliyat edilecek

23 Kasım 2022 Çarşamba, 19:15

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'i 2-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Suudi Arabistan Milli Takımı'nın 30 yaşındaki savunma oyuncusu Yasser Al-Shahrani ameliyat edileceği bildirildi.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, karşılaşmanın 90+9. dakikasında takım arkadaşı Muhammed Alowais ile çarpışarak sakatlanan Al-Shahrani'nin kafasına, göğsüne ve karnına ciddi darbe aldığı belirtildi.

Kontrolleri yapılan ve durumunun stabil olduğu bildirilen Al-Shahrani'nin Katar'dan ülkesi Suudi Arabistan'a götürüldüğü aktarıldı.

30 yaşındaki futbolcunun başkent Riyad'da en kısa sürede ameliyat edileceği kaydedildi.