Suudi Arabistanlı Yasser Al-Shahrani ameliyat edilecek

Arjantin ile oynanan maçta sakatlanan Suudi Arabistanlı Al-Shahrani'nin ameliyat edileceği ve tedavisine ülkesinde devam edileceği açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2022 Çarşamba, 19:15
Suudi Arabistanlı Yasser Al-Shahrani ameliyat edilecek
Abone Ol google-news

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'i 2-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Suudi Arabistan Milli Takımı'nın 30 yaşındaki savunma oyuncusu Yasser Al-Shahrani ameliyat edileceği bildirildi.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, karşılaşmanın 90+9. dakikasında takım arkadaşı Muhammed Alowais ile çarpışarak sakatlanan Al-Shahrani'nin kafasına, göğsüne ve karnına ciddi darbe aldığı belirtildi.

Kontrolleri yapılan ve durumunun stabil olduğu bildirilen Al-Shahrani'nin Katar'dan ülkesi Suudi Arabistan'a götürüldüğü aktarıldı.

30 yaşındaki futbolcunun başkent Riyad'da en kısa sürede ameliyat edileceği kaydedildi.


Suudi Arabistan Arjantin katar 2022 Dünya Kupası 2022 FIFA Dünya Kupası 2022 Katar Dünya Kupası Yasser Al-Shahrani

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler