Suudiler gözünü Kevin De Bruyne'ye dikti!

Birçok yıldız ismi yüksek bedelle transfer eden Suudi Arabistan ekipleri bu kez Kevin De Bruyne'nin peşine düştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 23:25
Suudiler gözünü Kevin De Bruyne'ye dikti!
Abone Ol google-news

Suudi Arabistan ekipleri, Premier lig'den yeni bir yıldız ismi gözüne kestirdi.

The Times'ın haberine göre; Suudi Arabistan'ın önde gelen dört kulübü, yaz transfer döneminde Kevin De Bruyne'yi kadrosuna katmak istiyor.

Manchester City'nin Belçikalı yıldız için yüksek bir bonservis bedeli beklediği belirtildi.

Haberde ayrıca Suudilerin, MANU'nun yıldızı Casemiro ve Liverpool'dan Muhammed Salah ile de ilgilendiği ifade edildi.

32 yaşındaki Kevin De Bruyne, City forması ile toplamda 366 maça çıktı. 98 gol kaydederken, 161 de asist yaptı.


kevin de bruyne haberleri Suudi Arabistan haberleri transfer haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sparta Prag taraftarından skandal pankart!

Sparta Prag taraftarından skandal pankart!
Ata Demirer’in gösterisinde gözlükleriyle geceye damga vurdu! Fiyatı dudak uçuklattı

Ata Demirer’in gösterisinde gözlükleriyle geceye damga vurdu! Fiyatı dudak uçuklattı
Spor yazarları Sparta Prag - Galatasaray maçını yorumladı: 'Çengelli iğne ile tutturulmuş adamlar'

Spor yazarları Sparta Prag - Galatasaray maçını yorumladı: 'Çengelli iğne ile tutturulmuş adamlar'
Kayakseverlerin güvenliği onlardan soruluyor… Erciyes’in pist güvenliği timi görev başında

Kayakseverlerin güvenliği onlardan soruluyor… Erciyes’in pist güvenliği timi görev başında
Hollywood'un ünlü çifti 'kuzen' çıktı... Yıllar sonra öğrendiler

Hollywood'un ünlü çifti 'kuzen' çıktı... Yıllar sonra öğrendiler
Tiran gezisi ile ilgili her şey… Türklere Avrupa’da vizesiz kapılarını açan şehir!

Tiran gezisi ile ilgili her şey… Türklere Avrupa’da vizesiz kapılarını açan şehir!
Kızılcık Şerbeti’nin ‘Apo’su Settar Tanrıöğen’in sağlık durumu hakkında yeni gelişme: Ne zaman diziye dönecek?

Kızılcık Şerbeti’nin ‘Apo’su Settar Tanrıöğen’in sağlık durumu hakkında yeni gelişme: Ne zaman diziye dönecek?
Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ‘hakaretten’ PFDK’ye sevk edildi!

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ‘hakaretten’ PFDK’ye sevk edildi!