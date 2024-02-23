Suudiler gözünü Kevin De Bruyne'ye dikti!

Yayınlanma: 23.02.2024 - 23:25

Güncelleme: 23.02.2024 - 23:25

Suudi Arabistan ekipleri, Premier lig'den yeni bir yıldız ismi gözüne kestirdi.

The Times'ın haberine göre; Suudi Arabistan'ın önde gelen dört kulübü, yaz transfer döneminde Kevin De Bruyne'yi kadrosuna katmak istiyor.

Manchester City'nin Belçikalı yıldız için yüksek bir bonservis bedeli beklediği belirtildi.

Haberde ayrıca Suudilerin, MANU'nun yıldızı Casemiro ve Liverpool'dan Muhammed Salah ile de ilgilendiği ifade edildi.

32 yaşındaki Kevin De Bruyne, City forması ile toplamda 366 maça çıktı. 98 gol kaydederken, 161 de asist yaptı.