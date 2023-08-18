Szczesny'den Arabistan yorumu: 'Para peşinde değilim!'

Yayınlanma: 18.08.2023 - 18:57

Güncelleme: 18.08.2023 - 18:57

Juventus'un deneyimli file bekçisi Wojciech Szczesny, Suudi Arabistan'a transfer olmayı düşünmediğini söyledi.

Polonyalı file bekçisi, Juventus'tan ayrılmaya niyeti olmadığını söyledi ve "Beni burada istedikleri sürece Juventus oyuncusuyum ve öyle kalacağım. Bu kulübe bağlıyım ve kararlarına saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki file bekçisi kaleci, sözlerine, "Para sıkıntısı çekmiyorum. Sportif zorlukları tercih ediyorum ve Juventus kalesini korumak isteyebileceğim en muhteşem zorluk" diye devam etti.

Szczesny son olarak, Suudi Arabistan'a giden futbolcular hakkında, "Futbol hakkında çok fazla şey okumuyorum ama birkaç oyuncunu oradan ayrıldığını biliyorum ve buna şaşırmadım. Birilerinin Suudi Arabistan'a gitme kararı alabileceğini anlıyorum ve bu oldukça mantıklı görünüyor. Ancak para peşinde koşmaktan ziyade başka önceliklere sahip olmak gerektiğini düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

2017 yılından bu yana Juventus'ta forma giyen Szczesny'nin İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.