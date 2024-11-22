Tadic, futbola Sarı-Lacivertli takımda devam etmek istiyor

Yayınlanma: 22.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.11.2024 - 04:00

Fenerbahçe’de geçen sezon ve bu yıl performansıyla takımın en etkili futbolcularının başında gelen Dusan Tadic’in geleceği yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Sırp oyuncunun, Sarı-Lacivertli kulüple sözleşmesi sezon sonu bitecek. Tadic, kısa süre önce bağlı bulunduğu menajerlik şirketinin temsilcisi olan eski Beşiktaşlı futbolcu Tosic’le İstanbul’da bir araya geldi. Tadic’e, Türkiye’den bir büyük kulübün yanı sıra Avrupa’dan ve özellikle Suudi Arabistan’dan bazı takımların ilgisi var. Fenerbahçe yönetimi, 36 yaşındaki futbolcuyla henüz yeni sözleşme konusunu görüşmese de hem yönetim hem de teknik heyet Tadic’le en az 1 yıl daha devam etme konusunda ortak görüşe sahip. Tecrübeli futbolcunun, Tosic’le yaptığı görüşmede “Önceliğim Fenerbahçe” dediği öğrenildi. Tadic, sözleşme uzatma konusunda Fenerbahçe yönetimiyle görüşmeden, başka hiçbir kulüple masaya oturmak istemediğini Tosic’e iletti.