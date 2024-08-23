Taha Akgül baba oldu
Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül'ün eşi Bianka Akgül, Emilya Nur adını verdikleri bir kız çocuk dünyaya getirdi.
Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, baba oldu.
Sporcunun bünyesinde yer aldığı ASKİ Spor Kulübünün X hesabından yapılan açıklamada, "Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu sporcumuz Taha Akgül ve Bianka Akgül'ün kızları Emilya Nur, dünyaya gözlerini açtı. ABB ASKİ Spor ailesi olarak Akgül ailesini tebrik eder, evlatları ile mutlu bir ömür dileriz." denildi.
Taha da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bana bu evladı ihsan eden Allah'a hamd eder, minnet ve şükranlarımı takdim ederim..." ifadelerini kullandı.
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