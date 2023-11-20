Tahir Kıran'dan skandal paylaşım: Eski Çaykur Rizespor Başkanı'ndan kadın futbolcuya hakaret!

Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Beylerbeyi Kadın Futbol Takımı Başkanı Tahir Kıran, yerde kalan Fomget oyuncusu Olha Ovdiychuk (Maria) için hakaret içeren bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.11.2023 - 13:57
Tahir Kıran'dan skandal paylaşım: Eski Çaykur Rizespor Başkanı'ndan kadın futbolcuya hakaret!
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Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında ABB Fomget ile Beylerbeyi karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fomget, 1-0'lık skorla kazandı.

Beylerbeyi Kadın Futbol Takımı Başkanı Tahir Kıran, bu maçla ilgili skandal bir paylaşıma imza attı.

KADIN FUTBOLCUYA HAKARET

Kıran, Fomget forması giyen Olha Ovdiychuk'un yerde kaldığı bir anın fotoğrafını paylaştı.

Kıran daha sonra, "Yatarak ancak o.... kazanır Maria..." ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Tahir Kıran'ın bu paylaşımı büyük tepki çekti.

Tahir Kıran 2021-2022 yılları arasında Çaykur Rizespor'da başkanlık görevi yaptı.

 


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