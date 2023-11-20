A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Galler!
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde son maçını gruptan çıkmak isteyen Galler karşısında oynayacak.
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında 21 Kasım Salı günü deplasmanda karşılaşacağı Galler'le 9. kez rakip olacak.
Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 3 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.
Biri Avrupa Şampiyonası, dördü Dünya Kupası Elemeleri, üçü Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere geride kalan 8 maçta 9 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 12 gol gördü.
SON MAÇ GALİBİYET
Ay-yıldızlılar, Galler'le son olarak 19 Haziran 2023'te EURO 2024 elemeleri 4. maçında Samsun'da karşı karşıya geldi.
Milli takım mücadeleyi Umut Nayir ve Arda Güler'in golleriyle 2-0 kazandı.
GERiDE KALAN MAÇLAR
İki ülke A Milli Futbol Takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Tarih Yer Organizasyon Sonuç
19.06.2023 Samsun Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-0
16.06.2021 Bakü EURO 2020 0-2
20.08.1997 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 6-4
14.12.1996 Cardiff Dünya Kupası Elemeleri 0-0
25.03.1981 Ankara Dünya Kupası Elemeleri 0-1
15.10.1980 Cardiff Dünya Kupası Elemeleri 0-4
21.11.1979 İzmir Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-0
29.11.1978 Wrexham Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-1
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.
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