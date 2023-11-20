A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Galler!

Yayınlanma: 20.11.2023 - 12:19

Güncelleme: 20.11.2023 - 12:19

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında 21 Kasım Salı günü deplasmanda karşılaşacağı Galler'le 9. kez rakip olacak.

Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 3 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

Biri Avrupa Şampiyonası, dördü Dünya Kupası Elemeleri, üçü Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere geride kalan 8 maçta 9 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 12 gol gördü.

SON MAÇ GALİBİYET

Ay-yıldızlılar, Galler'le son olarak 19 Haziran 2023'te EURO 2024 elemeleri 4. maçında Samsun'da karşı karşıya geldi.

Milli takım mücadeleyi Umut Nayir ve Arda Güler'in golleriyle 2-0 kazandı.

GERiDE KALAN MAÇLAR

İki ülke A Milli Futbol Takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç

19.06.2023 Samsun Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-0

16.06.2021 Bakü EURO 2020 0-2

20.08.1997 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 6-4

14.12.1996 Cardiff Dünya Kupası Elemeleri 0-0

25.03.1981 Ankara Dünya Kupası Elemeleri 0-1

15.10.1980 Cardiff Dünya Kupası Elemeleri 0-4

21.11.1979 İzmir Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-0

29.11.1978 Wrexham Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.