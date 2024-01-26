Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'in cezasını düşürdü

Yayınlanma: 26.01.2024 - 17:47

Güncelleme: 26.01.2024 - 17:47

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'a ve sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'e verilen para cezasında indirime gitti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Başkan Özbek'in hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki demeci nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Galatasaray'a ve Özbek'e verilen 400'er bin liralık para cezalarına itirazın incelendiği bildirildi.

Yapılan itiraz neticesinde sarı-kırmızılı kulüp ile Dursun Özbek'in para cezalarının 200'er bin liraya indirildiği belirtildi.

Aynı gerekçeyle Çaykur Rizespor'a ve mavi-yeşilli kulübün başkanı İbrahim Turgut'a uygulanan 400'er bin liralık para cezalarının da 200'er bin lira olarak değiştirildiği aktarıldı.

Fenerbahçe'ye de çeşitli sebeplerle verilen 363 bin liralık para cezasının ise onandığı kaydedildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, PFDK'nın 18.01.2024 tarih ve E.2023-2024/641 - K.2023-2024/795 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 52/2. maddesi uyarınca 168.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 49/3. maddesi uyarınca 195.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

Galatasaray Sportif A.Ş.'nin ve başkanı Dursun Aydın Özbek'in PFDK'nın 18.01.2024 tarih ve E.2023-2024/645 - K.2023-2024/802 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif A.Ş.'nin kulüp başkanının 12.01.2024 tarihinde basın mensuplarına yaptığı ve kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca verilen 400.000,00 TL para cezasının FDT'nin 13. maddesi uygulanarak takdiren cezasında 1/2 oranında indirim yapılarak 200.000,00 TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına , oybirliği ile,

- Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanı Dursun Aydın Özbek'in, 12.01.2024 tarihinde basın mensuplarına yaptığı ve kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2. maddesi uyarınca verilen 400.000,00 TL para cezasının FDT'nin 13. maddesi uygulanarak takdiren cezasında 1/2 oranında indirim yapılarak 200.000,00 TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.