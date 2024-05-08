Tahkim Kurulu, Feghouli'nin 5 maçlık cezasını onadı

Yayınlanma: 08.05.2024 - 20:15

Güncelleme: 08.05.2024 - 20:15

TFF'den yapılan açılmada, Feghouli'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi sebebiyle 2 maç, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti sebebiyle 3 resmi maçtan men cezasının oybirliğiyle onandığı belirtildi.

Feghouli'ye ayrıca toplamda verilen 65 bin lira para cezasının da onandığı ifade edildi.