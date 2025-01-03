Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin itirazını reddetti

Yayınlanma: 03.01.2025 - 20:28

Güncelleme: 03.01.2025 - 20:28

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü'nün "Taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle verilen cezaya yapılan itirazın reddedildiğini açıkladı.

İşte o açıklama;

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin PFDK'nın 26.12.2024 tarih ve E.2024-2025/581 – K.2024-2025/737 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 570.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün Kale Arkası Kapalı G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin PFDK'nın 19.12.2024 tarih ve E.2024-2025/545 – K.2024-2025/692 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 300.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün Kuzey D-E-L-N ve Spor Toto Tribün C-D-E-F-L-M-N bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir."