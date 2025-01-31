Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye verilen para cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Fenerbahçe'ye verilen 1 milyon 311 bin liralık para cezasını onayladı.

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye verilen para cezasını onadı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2025 - 23:11

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübüne verilen toplam 1 milyon 311 bin liralık para cezasını onadı. 

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada kurulun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından çeşitli gerekçelerle Fenerbahçe Kulübüne verilen toplam 1 milyon 311 bin liralık para cezasını onadığı belirtildi.


Etiketler: #TFF #Tahkim Kurulu #fenerbahçe
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