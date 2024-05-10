Tahkim Kurulu kararları açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararları açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararları açıklandı.
Beşiktaşlı futbolcu Al-Musrati'ye verilen 2 resmi müsabakadan men cezasını onandı.
Fenerbahçe'ye 'refakatçi çocuk sayısının seremoniye katılan hakem ve futbolcu sayısından fazla olmasından dolayı talimatlara aykırılık' nedeniyle verilen 112 Bin TL'lik cezaya yapılan itiraz reddedildi.
İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'na verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 400 Bin TL'lik para cezası onandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Radikal adımlar atılmazsa...'
- Sertab Erener yeniden Eurovision'da
- Ece Üner'in 'Taha Hüseyin Karagöz' eleştirisi gündemde
- 'Sarayı göremiyoruz ama alınan belediyeleri görüyoruz'
- 'Ana hedef Recep Tayyip Erdoğan'
- 7 banka artık tek ATM'den hizmet verecek
- Fenerbahçe'den İsmail Kartal kararı!
- Gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak!
- Emsal olacak bir karar: Kiracıya 55 günde jet tahliye!
- Erdoğan'dan 'operasyon' sonrası dikkat çeken açıklama