Tahkim Kurulu'ndan Enes Ünal kararı!

Yayınlanma: 24.11.2023 - 17:25

Güncelleme: 24.11.2023 - 17:25

Tahkim Kurulu, menajer Batur Altıparmak'ın milli futbolcu Enes Ünal ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin kararını verdi.

Tahkim Kurulu, menajer Batur Altıparmak'ın milli futbolcu Enes Ünal ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun (UÇK) kararına karşı yaptığı itirazı inceledi.

Karara göre Enes Ünal'ın feshinin haksız olduğunun tespiti ve Altıparmak'ın talebinin kısmen kabulüyle 200 bin avro cezai şart alacağından yüzde 25 oranında hakkaniyet indirimi yapılması neticesinde Enes Ünal tarafından Batur Altıparmak'a 150 bin avro ödenmesine karar verildiği belirtildi.