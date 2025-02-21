Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'ın itirazına ret
Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic atanmasına dair yaptığı itirazı reddetti.
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic atanmasına dair yaptığı itirazı reddetti.
İŞTE O AÇIKLAMA
"Galatasaray A.Ş.'nin 20.02.2025 tarihli başvurusunda; Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 25. haftasında oynanacak Galatasaray A.Ş. – Fenerbahçe A.Ş. müsabakasının yabancı hakem tarafından yönetilmesine ilişkin TFF Yönetim Kurulu'nun 12.02.2025 tarihli ve 31 sayılı toplantıda Merkez Hakem Kuruluna yabancı hakem atanması hususunda yetki verilmesi ve yabancı hakem atanması kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliğiyle,
- Merkez Hakem Kurulu'nun Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 25. haftasında oynanacak Galatasaray A.Ş. – Fenerbahçe A.Ş. müsabakasına yabancı hakem atanmasına dair işlemin iptal talebine dair ise; TFF Tahkim Kurulu Talimatı'nın "Kurulun Yargı Yetkisi" başlıklı 2. maddesi ile Tahkim Kurulu'nun Yargı yetkisinin belirlendiği, talimat düzenlemesi ile itiraz edilebilecek kararların sınırlı sayıda belirlendiği, itiraza konu kararın ise Kurulun Yargı Yetkisi dâhilinde olmadığı anlaşıldığından itirazın usul yönünden reddine, oyçokluğuyla karar verilmiştir."
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