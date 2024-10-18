Tahkim Kurulu'ndan hakem ve gözlemcilere ret!

Yayınlanma: 18.10.2024 - 21:29

Güncelleme: 18.10.2024 - 21:29

TFF Tahkim Kurulu, sezon başında liste dışı kalan Abdulkadir Bitigen, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Hakan Ceylan gibi 19 kişinin yer aldığı hakem ve gözlemcilerin itirazlarını reddetti. Bu isimler bu sezon görev yapamayacak.

İşte Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama:

2. E.2024/311 – K.2024/400

Hakem Abdulkadir Bitigen'in Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 25.07.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem Listelerine" karşı itirazı incelendi. Tahkim Kurulu'nun 06.09.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,

5. E.2024/416 – K.2024/403

Hakem Bahattin Şimşek'in Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,

6. E.2024/417 – K.2024/404

Hakem Burak Şeker'in Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,

7. E.2024/418 – K.2024/405

Hakem Erdem Bayık'ın Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,

8. E.2024/419 – K.2024/406

Hakem Hakan Ceylan'ın Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,

9. E.2024/420 – K.2024/407

Hakem Kutluhan Bilgiç'in Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,

10. E.2024/421 – K.2024/408

Hakem Mert Güzenge'nin Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,

11. E.2024/422 – K.2024/409

Hakem Murat Erdoğan'ın Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,

12. E.2024/423 – K.2024/410

Hakem Mustafa Sönmez'in Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,

13. E.2024/424 – K.2024/411

Hakem Serkan Ok'un Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,

14. E.2024/425 – K.2024/412

Hakem Serkan Tokat'ın Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,

15. E.2024/426 – K.2024/413

Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,

16. E.2024/427 – K.2024/414

Gözlemci Alpaslan Dedeş'in Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,

17. E.2024/428 – K.2024/415

Gözlemci Emre Altun'un Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,

18. E.2024/429– K.2024/416

Gözlemci İsmail Şencan'ın Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,

19. E.2024/430– K.2024/417

Gözlemci Mesut Çarık'ın Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,

20. E.2024/431 – K.2024/418

Gözlemci Orkun Aktaş'ın Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,

21. E.2024/432 – K.2024/419

Gözlemci Süleyman Abay'ın Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,

22. E.2024/433 – K.2024/420

Gözlemci Taner Gizlenci'nin Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla karar verilmiştir.