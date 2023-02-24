Tahkim Kurulu'ndan Jorge Jesus'a kötü haber!

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 19:38

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 19:38

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a verilen ceza onandı.

Tahkim Kurulu, Adana Demirspor maçının ardından kırmızı kart gören ve PFDK tarafından 1 maç men ve 26 Bin TL para cezası verilen Portekizli teknik adamın cezasının onandığını açıkladı.

Jesus, Fenerbahçe'nin Konyaspor ile karşılaşacağı erteleme maçında kulübedeki yerini alamayacak.