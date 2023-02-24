Tahkim Kurulu'ndan Jorge Jesus'a kötü haber!

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a verilen 1 maç men ve 26 Bin TL para cezasını onadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 19:38
Tahkim Kurulu'ndan Jorge Jesus'a kötü haber!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a verilen ceza onandı.

Tahkim Kurulu, Adana Demirspor maçının ardından kırmızı kart gören ve PFDK tarafından 1 maç men ve 26 Bin TL para cezası verilen Portekizli teknik adamın cezasının onandığını açıkladı.

Jesus, Fenerbahçe'nin Konyaspor ile karşılaşacağı erteleme maçında kulübedeki yerini alamayacak.


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