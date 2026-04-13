Takım otobüsüne silahlı saldırı: 20 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti

Gana Premier Lig'de Samartex'e konuk olan Berekum Chelsea futbol takımı, 1-0 yenildiği maçın ardından, dönüş yolunda silahlı soyguncuların saldırısına uğradı.

Kulüpten yapılan açıklamada; silahlı ve maskeli bir grubun, Bibiani-Goaso yolunda seyir halinde olan takım otobüsünün yolunu kestiği ve sürücü geri manevra yapmaya çalışırken araca ateş açmaya başladığı belirtildi. Korkuya kapılan oyuncular ve personelin, saldırıdan kaçmak için yakındaki çalılıklara ve ormana saklanarak canlarını kurtarmaya çalıştıkları ifade edildi.

Berekum Chelsea'nin duyurusunda, oyunculardan birinin ciddi şekilde yaralandığı ve yakınlardaki bir hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi. Gana Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ise yaralanan futbolcunun 20 yaşındaki kanat oyuncusu Dominic Frimpong olduğu ve başından vurulan genç oyuncunun Bibiani Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği bildirildi.

The Sun'da yer alan haberde, saldırı sırasında olay yerinden kaçan birkaç oyuncunun henüz bulunamadığı öne sürüldü.