Yayınlanma: 20.12.2023 - 11:07

Güncelleme: 20.12.2023 - 11:07

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Trabzonspor maçındaki karşılaşmanın ikinci yarısında takımını sahadan çekti. Bu gelişmenin ardından maçın sonucun ne olacağı merak edildi. Peki, Takım sahadan çekilirse ne olur? Sahadan çekilmenin cezası var mı, nedir?

TAKIM SAHADAN ÇEKİLİRSE NE OLUR?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24. maddesine göre şöyle;

Başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir.

Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.

Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber, bu takım ligden çıkarılarak bir alt lige düşürülür ve bu müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımlar müsabakaları oynamaksızın hükmen galip gelmiş sayılırlar.

Gelişim liglerinde mücadele eden takımlarının müsabakalarında bu hüküm uygulanmaz, TFF tarafından tespit edilecek esaslara göre işlem yapılır. Ligden çıkarılarak alt lige düşürülen takım sayısı, o ligden aldığı derece nedeni ile düşecek takım sayısı kadar veya daha fazla ise ayrıca sezon sonundaki puan sıralamasına göre düşme uygulanmaz, daha az sayıda ise eksik kalan takım sayısı kadar puan sıralamasına göre alt lige düşürülür.