Takımdan ayrılabilir: Houston Rockets'tan Alperen Şengün kararı
NBA ekiplerinden Houston Rockets'ın, olası bir Kevin Durant takası için Phoenix Suns'a Alperen Şengün'ü teklif edebileceği iddia edildi.
Rockets'ın, Kevin Durant takası için Phoenix Suns ile yapacağı anlaşmada Alperen Şengün'ü ana oyuncu olarak teklif edebileceği iddia edildi.
ESPN'den Brian Windhorst, gözlerini Durant'e dikmiş olan Rockets'ın Phoenix'e büyük bir teklif sunması gerektiğini ancak bunu yapmaya çok yaklaştıklarını söyledi.
Houston, yakın zamanda Brooklyn Nets ile yaptığı anlaşmayla Suns'ın gelecekteki draft seçimlerinden birkaçını almıştı. Bu seçimlerin, Durant'le yapılma ihtimali olan herhangi bir anlaşmada Phoenix'e yönlendirilebileceği öne sürüldü.
Geçtiğimiz sezon Rockets formasıyla 21.1 sayı, 9.3 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları yakalayan Alperen, bu yaz çaylak kontratının uzatılmasına hak kazanmıştı ve böyle bir anlaşmada maksimum kontrat maaşı talep edebilecek.
Durant'in ise kontratının bitimine iki sezonu ve 105.9 milyon doları kalmış bulunuyor. Rockets'ın tecrübeli süperstar için bu yaz yapılacak bir anlaşmada maaş olarak 51,2 milyon doları karşılaması gerekecek.
Spor Haberleri
- Houston Rockets'tan Alperen Şengün kararı
- Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda 4 ayrılık
- Galatasaray Divan Kurulu'nda tartışma!
- İtalyan devinden Fenerbahçeli yıldıza kanca!
- Filenin Sultanları'nın olimpiyat fikstürü belli oldu!
- Pınar Karşıyaka iç transferde mutlu sona yakın
- Kızılyıldız, Mike Daum'u kadrosuna kattı
- NBA Draftı'nda bir Türk daha!
- Gürsel Dedeoğlu, Halter Federasyonu başkanlığına aday!
- Alex de Souza'nın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında!
En Çok Okunan Haberler
-
- Cemaatten daire başkanlığına...
- Asgari ücret ve emeklilere refah payı açıklaması
- 'Bu iftira iyi oldu'
- 1128 yıl hapis cezası alıp nasıl tahliye olursunuz?
- Bu karar araç fiyatlarını etkileyecek!
- Can Kıraç hayatını kaybetti
- 'Liderimize karşı haddini aşmaya kalkanlar...'
- 'Normalleşmeye ihtiyacımızın olduğunu gösteriyor'
- HSK üyesine ‘büyü’ yaptırmış
- 'İstanbul kesmiyor, Cumhurbaşkanı olmak istiyor'