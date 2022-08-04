Taraftar Fenerbahçe'yi yalnız bırakmadı! Kadıköy tamamen doldu
Fenerbahçeli taraftarlar, Slovacko ile oynanan maçta stadyumu tamamen doldurdu.
Fenerbahçe'nin Slovacko ile oynadığı karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Maçtan saatler öncesinde stat civarında toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, marş ve tezahüratlarla karşılaşmayı bekledi.
Tribünlerin tamamını dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, ısınma sırasında tek tek oyunculara destek oldu.
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