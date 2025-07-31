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Taraftar isyan etmişti! TFF, font zorunluluğunu kaldırdı!

Taraftar isyan etmişti! TFF, font zorunluluğunu kaldırdı!

31.07.2025 18:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Taraftar isyan etmişti! TFF, font zorunluluğunu kaldırdı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Arial Font'un kullanım zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.

TFF: Arial Font Kullanma Zorunluluğu Kaldırılmıştır

TFF Yönetim Kurulu'nun 31.07.2025 tarih ve 48 sayılı toplantısında alınan kararla Sportif Ekipman Talimatı'nda değişiklik yapılmasına karar verilmiştir.

Buna göre; forma setlerindeki numara ve isimlerde Arial font kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Kulüpler, okunabilir olması ve TFF'den onay alınması kaydıyla kullanmak istedikleri fontları diledikleri gibi belirleyebileceklerdir.

Ayrıca, sezon başladıktan sonra talimatta belirtilen koşulları yerine getirmek kaydıyla font değişikliği de yapılabilecektir.

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