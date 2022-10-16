Taraftara orantısız güç kullanan polise soruşturma
Almanya'da taraftara orantısız şiddet uygulayan polis hakkında soruşturma başlatıldı.
Alman 2. liginde oynanan Hamburg derbisinde, St. Pauli ile Hamburg futbol takımları arasındaki karşılaşma öncesi polisin taraftara orantısız güç uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bir polis memuru hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
Twitter'da paylaşılan görüntülerde, polisler taraftarı etkisiz hale getirmek için yere yatırıp sert müdahale ediyor. Bir kadın polisin ise erkek bir polis yardımıyla orta yaşlı bir taraftarı yere yatırıp defalarca yumruğuyla böbreğine, dirseğiyle ise başına vurduğu görüntülere yansıyor.
Şiddet sahnelerinin internette yayılmasının ardından polis ülkede eleştirilerin hedefi olmuştu.
Polis şiddeti suçlamalarının ardından Hamburg polisi açıklamada bulundu.
Yüzlerini kapatan bir grup St. Pauli taraftarının Hamburg taraftarına saldırısını önlemek amacıyla gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, bir kişinin direnmesi ve elinde silah ya da kesici bir alet olup olmadığının görünmediği durumlarda polisin zor kullanabileceği ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu görüntülerde taraftara sert müdahalede bulunan bir polis hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
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