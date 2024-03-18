Samsunspor'dan, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar için açıklama

Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında yaşanan olaylar için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 17:21
Samsunspor'dan, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar için açıklama
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Karadeniz ekibi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sükunet çağrısı yaptı ve TFF'nin vereceği kararın arkasında duracağını bildirdi.

İşte Samsunspor'un yaptığı açıklamanın tamamı:

"Trabzonspor ile Fenerbahçe Kulüpleri arasında oynanan müsabakada yaşanan olaylar futbol ailesinin bir üyesi olarak, Kulübümüzü de derinden üzmüştür.

Samsunspor Futbol Kulübü olarak son zamanalarda futboldaki şiddet hadiseleri karşısında oldukça rahatsız olmakla birlikte, ilgili eylemlerde gözlenen artış sebebiyle, Türk futbolunun gelişimi ve marka değeri konusunda endişe duymaktayız.

Tüm paydaşlar olarak sükunet ve birlik içerisinde, bu tarz eylemlere müsamaha göstermemeliyiz ve hangi karşılaşma olursa olsun tek bir ortak sesle şiddet içeren tüm eylemlerin karşısında durmalıyız.

Türk Futbolunun birleştirici ruhuna ve sportmenlik ile fair-play'e uygun hareket etmek hepimizin görevidir.

Bu nedenle, Devletimiz ve Federasyonumuzun yaşanan vahim şiddet hadiseleri karşısında vereceği cezaların ve kararların şimdiden arkasında duracağımızı ve destekçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Türk Futbolunun adil, eşit ve temiz kalabilmesi için her zaman mücadele etmeye devam edeceğiz."


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