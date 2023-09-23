Tarihe geçti! Mauro Icardi durmak bilmiyor...
Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, Burak Yılmaz ile paylaştığı üst üste 11 maçlık gol atma rekorunu geliştirip zirvede tek kaldı.
Süper Lig'de maça ilk 11 başladığı son 12 maçın hepsinde gol atan Mauro Icardi, Trendyol Süper Lig tarihine geçti.
Icardi, Başakşehir filelerini sarstı ve hem 12 maçlık seri yakaladı hem de rekorun yeni sahibi oldu.
Arjantinli forvet, ilk 11 çıktığı maçlarda sırasıyla Kayserispor, Alanyaspor, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, A.Gücü, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir'e toplam 19 gol attı.
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