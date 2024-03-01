Tarihi gecede Fenerbahçe Beko rahat kazandı!

THY EuroLeague'in 27. hafta maçında Fenerbahçe Beko, evinde ağırladığı Baskonia'yı 111-96 yendi. Fenerbahçe Beko, takım olarak yaptığı attığı 111 sayı ve yaptığı 32 asistle kendi EuroLeague kulüp rekorunu kırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 22:45
Tarihi gecede Fenerbahçe Beko rahat kazandı!
Abone Ol google-news

THY EuroLeague'in 27. hafta maçında Fenerbahçe Beko, evinde Baskonia'yı ağırladı. 

Karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, 111-96'lık skorla kazanmayı başardı. 

Fenerbahçe Beko, takım olarak attığı 111 sayı ve yaptığı 32 asistle kendi EuroLeague kulüp rekorunu kırdı.

Bu sonuçla birlikte iki maçlık mağlubiyet serisine son veren temsilcimiz, 16. galibiyetini aldı. Baskonia ise 13. kez kaybetti. 


euroleague haberleri thy euroleague haberleri fenerbahçe beko haberleri Baskonia haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu!
‘Müslüm Baba’ memleketi Şanlıurfa’da anılıyor

‘Müslüm Baba’ memleketi Şanlıurfa’da anılıyor
3 düelloya çıktı ama adada kalamadı: 'Yolculuğumun daha uzun olacağını düşünürdüm'

3 düelloya çıktı ama adada kalamadı: 'Yolculuğumun daha uzun olacağını düşünürdüm'
‘Kuru Otlar Üstüne’ Netflix’te yayımlandı!

‘Kuru Otlar Üstüne’ Netflix’te yayımlandı!
Dikkat eksikliği avcı-toplayıcı atalarımızın hayatta kalmasına yardımcı olmuş olabilir

Dikkat eksikliği avcı-toplayıcı atalarımızın hayatta kalmasına yardımcı olmuş olabilir
TFF açıkladı: Süper Lig’de VAR SUPPORT sistemi kullanılacak

TFF açıkladı: Süper Lig’de VAR SUPPORT sistemi kullanılacak
Ege’nin altına dinamit

Ege’nin altına dinamit
Uzmanı açıkladı: Tatlı krizini önlemenin yolları nelerdir?

Uzmanı açıkladı: Tatlı krizini önlemenin yolları nelerdir?