Tarihi gecede Fenerbahçe Beko rahat kazandı!
THY EuroLeague'in 27. hafta maçında Fenerbahçe Beko, evinde ağırladığı Baskonia'yı 111-96 yendi. Fenerbahçe Beko, takım olarak yaptığı attığı 111 sayı ve yaptığı 32 asistle kendi EuroLeague kulüp rekorunu kırdı.
THY EuroLeague'in 27. hafta maçında Fenerbahçe Beko, evinde Baskonia'yı ağırladı.
Karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, 111-96'lık skorla kazanmayı başardı.
Fenerbahçe Beko, takım olarak attığı 111 sayı ve yaptığı 32 asistle kendi EuroLeague kulüp rekorunu kırdı.
Bu sonuçla birlikte iki maçlık mağlubiyet serisine son veren temsilcimiz, 16. galibiyetini aldı. Baskonia ise 13. kez kaybetti.
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