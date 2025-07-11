Tarihi Mardin çatılarında sınırları zorladılar

9-14 Mayıs tarihleri arasında Mardin ve Midyat’ta çekilen Roof Rush projesinde, Red Bull sporcuları Hazal Nehir ve Lilou Ruel, etkileyici performanslarıyla parkur sporunun ruhunu bölgenin tarihi dokusuyla buluşturdu. Şehir ortamındaki engelleri hızlı ve akıcı bir şekilde aşmaya dayanan bir hareket disiplini olan parkur, bu projede hem fiziksel hem de görsel bir şölene dönüştü.

Çekimler; Zinciriye Medresesi, Bakırcılar Çarşısı, Tarihi Hamam, Eski Mardin sokakları ve Midyat çatıları gibi simgesel mekanlarda gerçekleşti. 31 kişilik bir ekip tarafından hayata geçirilen projede, tarih ve hareketin güçlü uyumu dikkat çekiyor.

Hareketlerin kolaydan zora doğru ilerlediği projede, en zorlu sahneler Midyat’ta çekildi. Hazal Nehir, burada gerçekleştirdiği Big Cat Leap ile kariyerinin en uzun boşluk atlayışını yaptı. Yerden 3 metre yüksekliğinde, atlama mesafesi ise 4.16 metre uzunluğundaki bu atlayış; parkur dünyasının zorlu atlayışlarından biri olarak gösteriliyor. Bu proje, aynı zamanda Hazal’ın 2.5 yıl önce yaşadığı dirsek sakatlığından sonraki büyük dönüşü ve Kapalıçarşı’da gerçekleştirilen Grand Maze projesinden sonra ikinci büyük Türkiye projesi olarak kayıtlara geçti.

ÇOCUKLUĞU ORTAKÖY'DE GEÇTİ

Fransız Lilou Ruel ise 22 yaşında olmasına rağmen parkur dünyasının en yetenekli isimlerinden biri olarak Mardin Roof Rush’a damga vurdu. Ruel, idolü olarak gördüğü Hazal Nehir ile birlikte Türkiye’de bir projede yer almanın kendisi için çok anlamlı olduğunu söyledi. Çocukluk yıllarında İstanbul Ortaköy’de yaşamış olan Lilou, Türkiye’ye karşı özel bir bağ hissettiğini de dile getirdi. Red Bull sporcusu daha önce Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde “gizemli maskeli karakter” olarak Olimpiyat meşalesini taşımıştı.