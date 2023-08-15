Yayınlanma: 15.08.2023 - 10:53

Güncelleme: 15.08.2023 - 10:53

Taxiarchis Fountas'ın Trabzonspor'a transfer olmasıyla Trabzonspor taraftarları, Taxiarchis Fountas'ın kim olduğunu merak etti. Taxiarchis Fountas hakkında internette aramalar hız kazandı. Peki, Taxiarchis Fountas kimdir, kaç yaşında, nereli? Taxiarchis Fountas hangi mevkide oynuyor? İşte Taxiarchis Fountas'ın hayatı ve kariyeri...

TAXİARCHİS FOUNTAS KİMDİR?

Taxiarchis Fountas, 4 Eylül 1995 tarihinde Yunanistan'ın batı bölgesinde bulunan Misolonki şehrinde doğdu. Şu anda serbest statüdeki profesyonel futbolcudur. Yunanistan Milli Takımı'nda forma giymiş, forvet, 10 numara ve sol kanat oyuncusudur.

TAXİARCHİS FOUNTAS'IN BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Karadeniz ekibiyle sözleşme imzalayacağı açıklandıktan sonra hakkında birçok soru sorulan Fountas'ın boyu ve kilosu da merak konusu haline geldi. Yunan futbolcu 1.70 metre boyundadır. Kilosu ise bilinmemektedir.

TAXİARCHİS FOUNTAS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2011–2013 ›AEK Athens

2013–2016 ›Red Bull Salzburg

2013 › Liefering

2014 › Grödig

2014–2015 › Panionios

2015–2016 › Asteras Tripolis

2016–2017 › Panionios

2017–2018 ›Sonnenhof Großaspach

2018–2019 ›St. Pölten

2019–2022 ›Rapid Wien

2022–2023 ›D.C. United

2023-Şimdi ›Trabzonspor

TAXİARCHİS FOUNTAS EVLİ Mİ?

Taxiarchis Fountas, evlidir. Eşi Marina Salpiggidou Fountas'tır. 1 erkek çocuk babasıdır.