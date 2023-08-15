Taxiarchis Fountas kimdir, kaç yaşında, nereli? Taxiarchis Fountas hangi mevkide oynuyor?
Taxiarchis Fountas'ın kim olduğu internette araştırılıyor. Taxiarchis Fountas'ın Trabzonspor'a transfer olmasıyla Trabzonspor taraftarları, Taxiarchis Fountas'ın hayatını ve kariyerini merak ediyor. Peki, Taxiarchis Fountas kimdir, kaç yaşında, nereli? Taxiarchis Fountas hangi mevkide oynuyor?
Taxiarchis Fountas'ın Trabzonspor'a transfer olmasıyla Trabzonspor taraftarları, Taxiarchis Fountas'ın kim olduğunu merak etti. Taxiarchis Fountas hakkında internette aramalar hız kazandı. Peki, Taxiarchis Fountas kimdir, kaç yaşında, nereli? Taxiarchis Fountas hangi mevkide oynuyor? İşte Taxiarchis Fountas'ın hayatı ve kariyeri...
TAXİARCHİS FOUNTAS KİMDİR?
Taxiarchis Fountas, 4 Eylül 1995 tarihinde Yunanistan'ın batı bölgesinde bulunan Misolonki şehrinde doğdu. Şu anda serbest statüdeki profesyonel futbolcudur. Yunanistan Milli Takımı'nda forma giymiş, forvet, 10 numara ve sol kanat oyuncusudur.
TAXİARCHİS FOUNTAS'IN BOYU VE KİLOSU KAÇ?
Karadeniz ekibiyle sözleşme imzalayacağı açıklandıktan sonra hakkında birçok soru sorulan Fountas'ın boyu ve kilosu da merak konusu haline geldi. Yunan futbolcu 1.70 metre boyundadır. Kilosu ise bilinmemektedir.
TAXİARCHİS FOUNTAS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
2011–2013 ›AEK Athens
2013–2016 ›Red Bull Salzburg
2013 › Liefering
2014 › Grödig
2014–2015 › Panionios
2015–2016 › Asteras Tripolis
2016–2017 › Panionios
2017–2018 ›Sonnenhof Großaspach
2018–2019 ›St. Pölten
2019–2022 ›Rapid Wien
2022–2023 ›D.C. United
2023-Şimdi ›Trabzonspor
TAXİARCHİS FOUNTAS EVLİ Mİ?
Taxiarchis Fountas, evlidir. Eşi Marina Salpiggidou Fountas'tır. 1 erkek çocuk babasıdır.
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