Taxiarchis Fountas kimdir, kaç yaşında, nereli? Taxiarchis Fountas hangi mevkide oynuyor?

Taxiarchis Fountas'ın kim olduğu internette araştırılıyor. Taxiarchis Fountas'ın Trabzonspor'a transfer olmasıyla Trabzonspor taraftarları, Taxiarchis Fountas'ın hayatını ve kariyerini merak ediyor. Peki, Taxiarchis Fountas kimdir, kaç yaşında, nereli? Taxiarchis Fountas hangi mevkide oynuyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2023 - 10:53
Taxiarchis Fountas kimdir, kaç yaşında, nereli? Taxiarchis Fountas hangi mevkide oynuyor?
Abone Ol google-news

Taxiarchis Fountas'ın Trabzonspor'a transfer olmasıyla Trabzonspor taraftarları, Taxiarchis Fountas'ın kim olduğunu merak etti. Taxiarchis Fountas hakkında internette aramalar hız kazandı. Peki, Taxiarchis Fountas kimdir, kaç yaşında, nereli? Taxiarchis Fountas hangi mevkide oynuyor? İşte Taxiarchis Fountas'ın hayatı ve kariyeri...

TAXİARCHİS FOUNTAS KİMDİR?

Taxiarchis Fountas, 4 Eylül 1995 tarihinde Yunanistan'ın batı bölgesinde bulunan Misolonki şehrinde doğdu. Şu anda serbest statüdeki profesyonel futbolcudur. Yunanistan Milli Takımı'nda forma giymiş, forvet, 10 numara ve sol kanat oyuncusudur.

TAXİARCHİS FOUNTAS'IN BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Karadeniz ekibiyle sözleşme imzalayacağı açıklandıktan sonra hakkında birçok soru sorulan Fountas'ın boyu ve kilosu da merak konusu haline geldi. Yunan futbolcu 1.70 metre boyundadır. Kilosu ise bilinmemektedir.

TAXİARCHİS FOUNTAS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2011–2013 AEK Athens

2013–2016 Red Bull Salzburg

2013 › Liefering

2014 › Grödig

2014–2015 › Panionios

2015–2016 › Asteras Tripolis

2016–2017 Panionios

2017–2018 Sonnenhof Großaspach

2018–2019 St. Pölten

2019–2022 Rapid Wien

2022–2023 D.C. United

2023-Şimdi Trabzonspor

TAXİARCHİS FOUNTAS EVLİ Mİ?

Taxiarchis Fountas, evlidir. Eşi Marina Salpiggidou Fountas'tır. 1 erkek çocuk babasıdır.


Taxiarchis Fountas Taxiarchis Fountas kimdir trabzonspor

İlgili Haberler

Kepa Arrizabalaga kimdir, kaç yaşında, nereli? Kepa Arrizabalaga ne kadara kiralandı?

Kepa Arrizabalaga kimdir, kaç yaşında, nereli? Kepa Arrizabalaga ne kadara kiralandı?
Ousmane Dembele kimdir, nereli, kaç yaşında? Dembele hangi takımlarda futbol oynadı?

Ousmane Dembele kimdir, nereli, kaç yaşında? Dembele hangi takımlarda futbol oynadı?

En Çok Okunan Haberler