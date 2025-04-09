Tayfun Taşdemir ve Berkay Karakurt, 3 bant bilardoda Avrupa şampiyonu oldu

Ankara'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Milli Takımlar Avrupa Şampiyonası'nda Tayfun Taşdemir ve Berkay Karakurt'tan oluşan ay-yıldızlı ekip, altın madalya kazandı.

Tayfun Taşdemir ve Berkay Karakurt, 3 bant bilardoda Avrupa şampiyonu oldu
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.04.2025 - 20:06

Türkiye Bilardo Federasyonunun Gölbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda 24 ekip mücadele etti.

Tayfun Taşdemir-Berkay Karakurt ikilisinin yer aldığı Türkiye 2 takımı, finalde Yunanistan 1 takımıyla karşılaştı.

Milliler, Nikos Polychronopoulos ve Kostantinos Kokkoris'ten oluşan Yunanistan'ı yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Ankara'da bilardo heyecanı 10-13 Nisan tarihlerde yapılacak 3 Bant Ferdi Avrupa Şampiyonası ile sürecek.


Etiketler: #3 bant bilardoda Avrupa şampiyonası #Tayfun Taşdemir #Berkay Karakurt
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler