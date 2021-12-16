Taylan Antalyalı'ya İtalya'dan sürpriz talip

16 Aralık 2021 Perşembe, 13:57

Türkiye'de bir çok oyuncuyu takip altına alan İtalya'nın Seri A ekiplerinden Atalanta'nın bir süredir Galatasaray'ın yetenekli oyuncusu Taylan Antalyalı'yı izlediği iddia edildi.

Sporx'in haberine göre, sezon öncesi kulübe ilgi yazısı da gönderen ancak Galatasaray'ın satmayı düşünmediği Taylan Antalyalı konusunda devre arasında sıcak gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.

Daha önce Gaziantep FK'nın genç file bekçisi Mustafa Burak Bozan'ı da scoutlar tarafından mercek altına alan Atalanta'nın milli oyuncu için önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın kapısını tekrar çalma hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

Atalanta teknik direktörü Gian Piero Gasperi'nin de Taylan'ı takımda görmek istediğini rapor ettiği gelen bilgiler arasında yer aldı.

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray'da 19'u ilk 11 olmak üzere 23 karşılaşmada görev aldı.